Сікорський: ОБСЄ не має бути місцем для хворих амбіцій тих, хто хоче відбудувати імперію зла

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія регулярно порушує принципи ОБСЄ, тому їй не місце за столом організації.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі він підкреслив, що сучасна Росія є більш репресивною та агресивною, ніж Радянський Союз був у 1970-х роках.

Він зазначив, що майже щодня Росія відправляє сотні дронів та ракет, націлених на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. Також Кремль веде гібридну війну проти решти Європи.

"Ми стикалися з перешкодами GPS, підпалами та вбивствами. Останнім часом російські провокації посилилися… Понад 20 військових дронів вторглися в повітряний простір Польщі. Ось один з них", – сказав Сікорський, показавши фото одного з російських дронів, що залетів до Польщі.

Він також згадав, що російські диверсанти підірвали залізницю у Польщі, а російські хакери здійснюють численні кібератаки проти держави.

"Кожна з цих агресивних дій, звичайно, супроводжується цунамі дезінформації, покликаної поляризувати наші суспільства. Всі ці ворожі дії проти України та проти Європейського Союзу порушують правила цієї організації. Дотримання цих правил має бути необхідною умовою для збереження місця в організації. Ця чудова зала не повинна бути місцем для хворих амбіцій тих, хто хоче відбудувати імперію зла", – заявив Сікорський.

Зазначимо, глава МЗС України у своєму виступі у Відні також заявляв, що Росії не місце за столом ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, РФ представляє його заступник Александр Глушко.

