Франция: РФ стала многогранной угрозой, долгосрочной для всех своих соседей

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад предупредил о долгосрочном характере угрозы со стороны России, которую она представляет для Европы.

Об этом он сказал во время выступления на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

Аддад подчеркнул коллективное желание достичь мира в войне в Украине, но это урегулирование должно быть справедливым, оно должно быть долговременным, границы не могут быть изменены.

"Украина никогда не должна быть уязвимой к будущим атакам. Она должна иметь надежные гарантии безопасности, которые обеспечат ее будущее и мир на континенте. Мы будем продолжать координировать наши усилия в этом направлении с Украиной и нашими американскими друзьями, а также всеми нашими партнерами, чтобы создать условия, которые будут уважать суверенитет Украины", – подчеркнул он.

Но, по словам министра, Россия отказывается вести добросовестные переговоры в духе доброй воли и продолжает бомбить украинских гражданских лиц, нарушая международное право.

"Она выдвигает максималистские, эскалационные требования. Россия стала многогранной угрозой, длительной и долгосрочной для всех своих соседей в Европе и за ее пределами. Будущее Европы и НАТО зависит от выбора России по эскалации отношений со всеми европейскими странами", – подчеркнул он.

Аддад заявил о новой форме конфликта, "гибридном и открытом конфликте". По его словам, Франция является одной из стран, которая особенно пострадала от российских киберопераций.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия регулярно нарушает принципы ОБСЕ, поэтому ей не место за столом организации.

Отметим, глава МИД Украины Андрей Сибига в своем выступлении в Вене заявлял, что России не место за столом ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече ОБСЕ, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.

