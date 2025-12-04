Экс-глава дипломатии ЕС Могерини подала в отставку после обвинений в мошенничестве

Бывшая главная дипломат Европейского Союза Федерика Могерини, которая в начале недели была обвинена в мошенничестве, подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы.

Об этом пишет Euractiv, передает "Европейская правда".

Могерини задержали во вторник, 2 декабря, в связи с расследованием того, был ли публичный тендер по выбору высшего учебного заведения, которое бы принимало Дипломатическую академию ЕС, сфальсифицирован в пользу Колледжа Европы.

В четверг, 4 декабря, на фоне этих событий она подала в отставку.

"В соответствии с высочайшей строгостью и справедливостью, с которыми я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила подать в отставку с должности ректора", – заявила Могерини.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних действий и генеральный директор департамента ЕС по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива Стефано Саннино объявил о том, что уйдет в отставку после того, как его задержали в рамках расследования дела о мошенничестве.

В прошлом году Саннино также читал лекции в Колледже Европы и в Дипломатической академии ЕС.

