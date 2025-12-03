Один із топпосадовців ЄС йде у відставку після затримання у справі про шахрайство

Колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У внутрішньому повідомленні для співробітників Санніно підтвердив, що його допитали у зв'язку з проєктом, який він реалізовував під час перебування на посаді генерального секретаря дипломатичної служби ЄС, Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Однак він заявив, що "довіряє роботі магістратів і впевнений, що все буде з'ясовано".

Посилаючись на необхідність захистити роботу Генерального директорату, Санніно заявив, що більше не вважає "доцільним продовжувати" виконувати свої обов'язки і піде у відставку наприкінці грудня.

"Генеральний директорат повинен зосередитися на своїй діяльності та реалізувати амбітну програму, яку ми розробили", – написав він.

Він зазначив, що заступник генерального директора Майкл Карніцніг негайно обійме посаду виконуючого обов'язки директора.

Речник Європейської комісії підтвердив цю інформацію Politico. Він заявив, що Санніно "більше не виконує свої обов'язки".

"Через звинувачення, висунутих EPPO, Санніно взяв відпустку до кінця року, після чого він, як і планувалося, вийде на пенсію", – сказав він.

Зазначимо, бельгійська поліція 3 грудня звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство.

На тлі цього Могеріні сказала, що співпрацюватиме зі слідством і "довіряє системі правосуддя".

Детальніше про ці події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Корупція в серці Європи: що відомо про обшуки та затримання екскерівників дипломатії ЄС