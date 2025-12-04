У Держдепі США із сарказмом відреагували на корупційну справу Могеріні

У Державному департаменті США звернули увагу на корупційний скандал, який цього тижня сколихнув ЄС, та у якому фігурує колишня очільниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Федеріка Могеріні.

Із коментарем у соцмережі Х виступив заступник державного секретаря США Крістофер Ландау, повідомляє "Європейська правда".

Високопосадовець Держдепу перепостив матеріал France 24 про Могеріні, додавши саркастичний коментар про колишню топдипломатку ЄС.

"До речі, це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як "однопартійну демократію" і сприяла європейським інвестиціям, туризму та торгівлі, що підтримали репресивний і різко антиамериканський режим на острові", – написав Ландау.

У щорічному звіті Європейської служби зовнішніх справ за 2016 рік про права людини та демократію у світі політична система Куби була описана як "однопартійна демократія". На той час Могеріні була головою відомства.

У вівторок влада Бельгії провела рейди і затримали Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно в рамках розслідування тендеру на створення дипломатичної академії при Коледжі Європи, де Могеріні була є ректором.

Детальніше про ці події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Корупція в серці Європи: що відомо про обшуки та затримання екскерівників дипломатії ЄС

Цього тижня Ландау ще один раз звернув увагу на Європу. У середу він розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони надають перевагу власній оборонній промисловості над американськими постачальниками зброї.