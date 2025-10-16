В Австрії хочуть судити ексдипломата за передачу звіту з формулою "Новічка" шпигуну РФ

Віденська прокуратура (StA) оголосила в четвер, що має намір притягнути до суду колишнього топдипломата Йоганнеса Петерліка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Справа стосується розголошення надсекретних документів, пов'язаних з Росією: восени 2018 року Петерлік нібито запросив у Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) документи, що стосуються отруєння в англійському Солсбері.

Там російський ексагент і перебіжчик Сергєй Скрипаль був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новічок" російськими агентами в березні 2018 року. ОЗХЗ згодом розслідувала цю справу і підготувала звіт.

На той час Петерлік був генеральним секретарем проросійського міністра закордонних справ Карін Кнайсль, яку висунула ультраправа Австрійська партія свободи. За даними віденської прокуратури, він нібито запросив документи ОЗХЗ, які містили формулу "Новічка" і пізніше показав їх колишньому співробітнику розвідки Егісто Отту. Отт згодом був звинувачений у шпигунстві на користь Росії.

За словами прокуратури, цим Петерлік вчинив зловживання службовим становищем і порушення зобов'язань щодо збереження таємниці. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Йоганнес Петерлік працював у Міністерстві закордонних справ Австрії з 1994 року, а також був речником міністра Беніти Ферреро-Вальднер. З 2018 по 2020 рік він був генеральним секретарем міністерства. Пізніше він був призначений послом в Індонезії, з якої був звільнений у 2021 році і проти нього було розпочато судовий розгляд.

Його справа пов'язана з розслідуванням масштабного шахрайства в німецькій компанії Wirecard. Її колишній операційний директор Ян Марсалек нібито намагався справити враження на ділових партнерів, показуючи їм документи, що містять формулу "Новічка". Він також нібито мав доступ до внутрішніх документів ОЗХЗ щодо розслідування отруєння Скрипаля.

У 2020 році Марсалек втік за кордон і, згідно з розслідуванням міжнародних ЗМІ, опублікованим минулого місяця, живе в Москві під вигаданим ім'ям Александра Нелідова. Він близький до ФСБ.

В останні роки Відень неодноразово стикався зі шпигунськими скандалами, пов'язаними з Росією, які завдають шкоди міжнародній репутації Австрії.