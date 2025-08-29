В Австрії постане перед судом ексрозвідник, який міг шпигувати для РФ

В Австрії колишній співробітник контррозвідки Егісто Отт постане перед судом за звинуваченням у корупції та шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокуратура Відня заявила, що порушила справу проти Отта та неназваного поліцейського, звинувачуючи їх у роботі на користь або підтримці розвідувальної служби на шкоду Австрії, хабарництві, зловживанні службовим становищем та порушенні державної таємниці.

У заяві йдеться, що Отт, серед іншого, звинувачується у підтримці російської розвідувальної служби шляхом "збору секретної інформації та великої кількості персональних даних з поліцейських баз даних у період з 2017 по 2021 рік".

Отт заперечує всі звинувачення. Його адвокат відмовився коментувати ситуацію.

Колишній співробітник нині неіснуючого Федерального відомства з охорони конституції Австрії (BVT) Егісто Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека. Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в межах BVT.

Раніше цього року Отта на кілька місяців помістили під варту, після чого в уряді Австрії заявили, що планують посилити законодавство щодо шпигунства, спрямованого проти інших країн або міжнародних організацій.