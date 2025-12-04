Британия ввела санкции против военной разведки РФ после расследования по делу "Новичок"

Великобритания объявила о новом раунде санкций против России – на этот раз против ее военной разведки.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства страны, пишет "Европейская правда".

В Великобритании заявили, что санкции связаны с окончательным отчетом расследования по делу о смерти британки Доун Стерджес.

Санкции Великобритании касаются 11 человек, которые "стоят за враждебными действиями, спонсируемыми российским государством", включая тех, кто работает на российскую военную разведку.

Отныне российская военная разведка полностью подпадает под санкции Великобритании.

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы он ответил "за продолжающуюся кампанию враждебных действий" России против Великобритании.

Речь идет о расследовании попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. По данным расследования, она была санкционирована Путиным.

К такому выводу пришла комиссия по расследованию, финальный 174-страничный отчет которой представил председатель, лорд Хьюз.

Скрипаль был членом российской военной разведки, прежде чем приехать в Великобританию в 2010 году в рамках обмена пленными после осуждения за шпионаж в пользу Великобритании.

В документе говорится, что российские агенты, известные под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, привезли в Великобританию флакон духов, в котором находился военный нервно-паралитический агент "Новичок".

Именно он был использован для нанесения яда на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля 4 марта 2018 года. Третий агент, известный как Сергей Федотов, также участвовал в операции.

В результате Сергей Скрипаль и его дочь Юлия оказались в критическом состоянии, как и полицейский Ник Бейли, который осматривал их дом. Все трое выжили.

Однако 44-летняя Дон Стерджес стала случайной жертвой этой операции.

Как говорится в расследовании, 30 июня 2018 года она неосознанно нанесла на себя "Новичок" из флакона, который ее партнер, 52-летний Чарли Роули, нашел и принял за духи. Через неделю женщина умерла.

Комиссия установила, что бутылка из-под духов, найденная Роули, "вероятно" была тем самым контейнером, который российские агенты использовали во время атаки и неосмотрительно выбросили.

Лорд Хьюз подчеркнул "четкое причинно-следственное связь" между действиями российской военной разведкой и смертью матери троих детей.

Несмотря на то, что Дон Стерджес получила "абсолютно надлежащую" медицинскую помощь, ее состояние с самого начала было "неизлечимым".

Что касается государственной защиты Скрипаля, лорд Хьюз отметил, что некоторые аспекты его сопровождения могли быть лучше, однако на момент инцидента не было оснований считать риск убийства значительным.

"Отравления в Солсбери шокировали нацию, и сегодняшние выводы являются серьезным напоминанием о пренебрежении Кремля к жизням невинных людей. Бессмысленная смерть Дон была трагедией и навсегда останется напоминанием о безрассудной агрессии России", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он подчеркнул, что его страна всегда будет противостоять режиму Путина и "называть его убийственную машину тем, чем она является на самом деле".

"Сегодняшние санкции являются последним шагом в нашей непоколебимой защите европейской безопасности, поскольку мы продолжаем давить на финансы России и укреплять позиции Украины за столом переговоров", – добавил премьер Великобритании.

Напомним, 16 ноября венская прокуратура (StA) объявила, что намерена привлечь к суду бывшего топ-дипломата Йоханнеса Петерлика.

Дело касается разглашения сверхсекретных документов, связанных с Россией: осенью 2018 года Петерлик якобы запросил в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы, касающиеся отравления в английском Солсбери.

Позже он якобы показал их бывшему сотруднику разведки Эгисто Отту. Отт впоследствии был обвинен в шпионаже в пользу России.