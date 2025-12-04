Як США і РФ разом готуються змінити світовий порядок і чому це небезпечно для Європи

Уперше за понад 25 років міністерська зустріч НАТО відбулася без участі держсекретаря США. Це рішення Вашингтона стало гучним дипломатичним сигналом – хоча в Альянсі воліють цього не визнавати.

А сьогодні у Відні проходить зустріч міністрів ОБСЄ, також без участі Марко Рубіо, а також міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова. Замість цього вони відправили своїх заступників.

Ймовірне значення цих кроків звучить загрозливо для Європи. Йдеться про те, що США і Росія зараз готуються до такого мирного врегулювання, яке зруйнує післявоєнний порядок в Європі і в цілому в світі.

Деталі – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі. Далі – стислий її виклад.

Наприкінці минулого тижня медіа дізналися, що грудневе засідання міністрів закордонних справ держав-членів НАТО зруйнує багаторічну традицію. Сполучені Штати Америки – держава, навколо якої Альянс розбудовувався усі останні десятиріччя – не надсилатиме на зустріч свого міністра, тобто держсекретаря Марко Рубіо.

Отже, увага США до НАТО дедалі більше спадає. І не лише до нього.

Серед трьох зустрічей міністрів закордонних справ НАТО за рік грудневе засідання є особливим. І не лише через те, що на ньому міністри уперше підбивають підсумки саміту. Також важливо, що зустріч Альянсу "спарена" із зустріччю міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Цей безпековий форум був створений ще у радянські часи як майданчик для діалогу США і його союзників та радянського блоку. В останні 10 років, після початку російської війни проти України, він лишився чи не єдиним таким майданчиком.

Візит США на зустріч ОБСЄ також був майже твердим правилом – хоча були й демарші.

Але цього разу до Відня, де проходить засідання, одночасно відмовилися їхати міністри США та Росії.

Неприїзд Сергєя Лаврова – це окрема суперподія, бо російське МЗС без перебільшення працювало весь рік над тим, щоб Лавров міг сюди приїхати.

І попри всю цю пророблену роботу, Лавров за кілька днів до початку конференції раптом заявляє, ще відмовляється їхати до Відня. А напередодні – публікує розлогу статтю в "Російській газеті" з критикою організації.

Ба більше, Лавров публічно припустив "крах ОБСЄ" – хоча, звісно ж, вину на це поклав на Захід, а не на Росію.

У контексті нинішніх подій це – навіть більше, ніж сигнал тривоги.

ОБСЄ заснована навколо Гельсінського заключного акта, в якому держави Заходу і радянського блоку домовилися про принцип непорушності кордонів. Саме на нього постійно посилається Україна, відстоюючи неприпустимість визнання "російськими" окупованих РФ територій.

Але тепер принцип непорушності кордонів ставить під сумнів не лише Росія, а й США.

І в кулуарах зустрічі НАТО це було однією з тем для обговорення.

"Ми не приймемо жодну нову Ялту", – заявив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде у штаб-квартирі НАТО.

Він додав, що "безпекова інфраструктура Європи визначається саме на війні в Україні".

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у розмові з журналістами попередив, що якщо територіальні здобутки Росії будуть визнані, це моментально вб’є міжнародне право і призведе до нових збройних нападів.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.