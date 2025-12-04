Как США и РФ вместе готовятся разрушить послевоенный порядок Европы

Впервые за более чем 25 лет министерская встреча НАТО прошла без участия госсекретаря США. Это решение Вашингтона стало громким дипломатическим сигналом – хотя в Альянсе предпочитают этого не признавать.

А сегодня в Вене проходит встреча министров ОБСЕ, тоже без участия Марко Рубио, а также и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вместо этого они отправили своих заместителей.

Вероятное значение этих шагов звучит угрожающе для Европы. Речь идет о том, что США и Россия сейчас готовятся к такому мирному урегулированию, которое разрушит послевоенный порядок в Европе и в целом в мире.

В конце прошлой недели СМИ узнали, что декабрьское заседание министров иностранных дел государств-членов НАТО разрушит многолетнюю традицию. Соединенные Штаты Америки – государство, вокруг которого Альянс строился все последние десятилетия – не будет направлять на встречу своего министра, то есть госсекретаря Марко Рубио.

Таким образом, внимание США к НАТО все больше снижается. И не только к нему.

Среди трех встреч министров иностранных дел НАТО за год декабрьское заседание является особенным. И не только потому, что на нем министры впервые подводят итоги саммита. Также важно, что встреча Альянса "спарена" со встречей министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Этот форум по безопасности был создан еще в советское время как площадка для диалога США и его союзников с советским блоком. В последние 10 лет, после начала российской войны против Украины, он остался едва ли не единственной такой площадкой.

Визит США на встречу ОБСЕ также был почти твердым правилом – хотя были и демарши.

Но на этот раз в Вену, где проходит заседание, одновременно отказались ехать министры США и России.

Неприезд Сергея Лаврова – это отдельное суперсобытие, потому что российский МИД без преувеличения работал весь год над тем, чтобы Лавров мог сюда приехать.

И несмотря на всю эту проделанную работу, Лавров за несколько дней до начала конференции вдруг заявляет, что отказывается ехать в Вену. А накануне – публикует развернутую статью в "Российской газете" с критикой организации.

Более того, Лавров публично предположил "крах ОБСЕ" – хотя, конечно же, вину за это возложил на Запад, а не на Россию.

В контексте нынешних событий это – даже больше, чем сигнал тревоги.

ОБСЕ основана на Хельсинкском заключительном акте, в котором государства Запада и советского блока договорились о принципе нерушимости границ. Именно на него постоянно ссылается Украина, отстаивая недопустимость признания "российскими" оккупированных РФ территорий.

Но теперь принцип нерушимости границ ставит под сомнение не только Россия, но и США.

И в кулуарах встречи НАТО это было одной из тем для обсуждения.

"Мы не примем ни одну новую Ялту", – заявил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде в штаб-квартире НАТО.

Он добавил, что "инфраструктура безопасности в Европе определяется именно на войне в Украине".

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис в беседе с журналистами предупредил, что если территориальные завоевания России будут признаны, это моментально убьет международное право и приведет к новым вооруженным нападениям.

