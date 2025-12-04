Єврокомісар з оборони закликає ЄС пропонувати власні "мирні плани" для України

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що ЄС варто перестати слідувати за президентом США Дональдом Трампом і замість цього розробити власний план миру для України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.

На думку Кубілюса, ЄС "повинен бути незалежним або принаймні готовим до рішучих дій у геополітичних процесах, зокрема мати власні плани щодо встановлення миру в Україні та обговорювати їх з нашими трансатлантичними партнерами".

"Кожні шість місяців ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми чекаємо, щоб дізнатися, які плани будуть запропоновані Вашингтоном цього року. Плани повинні надходити також із Брюсселя або Берліна", – сказав єврокомісар.

Він додав, що Європі "дуже потрібно" розробити власний план припинення війни Росії проти України, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

"Ми повинні мати можливість обговорити два плани: один – європейський, а інший – можливо, підготовлений нашими американськими друзями", – сказав він, додавши, що це допоможе "знайти синергію між цими двома планами і досягти найкращого результату".

Нагадаємо, 4 грудня секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах зі США, знову вирушає до Флориди, щоб дізнатися у деталях про підсумки перемовин спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з правителем РФ у Москві.

