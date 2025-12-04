Еврокомиссар по обороне призывает ЕС предлагать собственные "мирные планы" для Украины

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что ЕС надо перестать следовать за президентом США Дональдом Трампом и вместо этого разработать собственный план мира для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

По мнению Кубилюса, ЕС "должен быть независимым или по крайней мере готовым к решительным действиям в геополитических процессах, в частности иметь собственные планы по установлению мира в Украине и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами".

"Каждые шесть месяцев мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы ждем, чтобы узнать, какие планы будут предложены Вашингтоном в этом году. Планы должны поступать также из Брюсселя или Берлина", – сказал еврокомиссар.

Он добавил, что Европе "очень нужно" разработать собственный план прекращения войны России против Украины, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.

"Мы должны иметь возможность обсудить два плана: один – европейский, а другой – возможно, подготовленный нашими американскими друзьями", – сказал он, добавив, что это поможет "найти синергию между этими двумя планами и достичь наилучшего результата".

Напомним, 4 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с США, снова отправляется во Флориду, чтобы узнать в деталях об итогах переговоров спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с правителем РФ в Москве.

