Каллас: за останні 100 років Росія вторглася у 19 країн, багато з яких є членами ОБСЄ

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, звертаючись до колег із держав-членів ОБСЄ під час їхнього засідання у Відні, закликала вжити таких кроків, які би позбавили Росію бажання змінювати кордони силою.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ Каллас у четвер.

Очільниця дипломатії Євросоюзу наголосила, що ОБСЄ не виникла "з нізвідки", а стала наслідком болісного історичного досвіду.

"За останні 100 років Росія вторглася щонайменше в 19 країн, багато з яких представлені за цим столом, а у деякі – аж три-чотири рази. Жодна з цих 19 країн ніколи не вторглася і не нападала на Росію", – сказала Каллас.

Тому в будь-якій мирній угоді щодо України, наголосила топдипломатка ЄС, слід зосередитися на тому, "як домогтися поступок від російської сторони, щоб вона припинила агресію і позбулась бажання змінити кордони силою".

"Європейський Союз залишиться на своєму курсі, оскільки тільки більший тиск на Росію і більша підтримка України змінять баланс і дадуть надію на мир. Важливо зменшити можливості Росії фінансувати свою військову машину", – додала Каллас.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ попередив, що на тлі війни в Україні Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що сучасна Росія є більш репресивною та агресивною, ніж Радянський Союз був у 1970-х роках.

Читайте більше у статті: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.