Глава МЗС Чехії попередив, що Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський попередив, що на тлі війни в Україні Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики.

Як пише "Європейська правда", про це чеський дипломат сказав у своєму виступі на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ в Відні, його цитує "Укрінформ".

Ліпавський наголосив, що Росія прагне сфери домінування не лише над Україною, а й далеко за її межами, а імперські амбіції Москви не зупиняються в Україні.

"Під загрозою перебуває вся Європа. Росія посилила свою шкідливу та небезпечну діяльність на суші, на морі та в повітрі. Вона веде психологічний, а подекуди й фізичний конфлікт проти всіх нас. Вона намагається вбити клин між двома берегами Атлантики, одночасно підриваючи довіру та сіючи страх у європейських суспільствах", – заявив чеський міністр.

Він підкреслив, що порушення повітряного простору, диверсії та інші гібридні операції є яскравим нагадуванням про агресивні наміри Росії.

Водночас він наголосив, що Чехія разом з іншими союзниками та партнерами "не дозволить залякати себе цими діями".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що сучасна Росія є більш репресивною та агресивною, ніж Радянський Союз був у 1970-х роках.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, РФ представляє його заступник Александр Глушко.

