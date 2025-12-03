Білий дім: Трампу та Україні розповіли про переговори в Кремлі

Стівен Віткофф і Джаред Кушнер проінформували президента США Дональда Трампа та українську сторону про результати переговорів у Кремлі напередодні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у середу повідомили в Білому домі.

За словами посадовця Білого дому, між представниками США та Росії напередодні відбулась "ретельна, продуктивна зустріч".

"Спеціальний посланець Віткофф та Кушнер доповіли президенту (США. – Ред.) та українцям про зустріч", – додав він.

Деталі цих обговорень не розкриваються.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що представники США повідомили українській стороні про результати переговорів у Москві.

Він також сказав, що українська делегація на так званих "мирних переговорах" отримала запрошення до США для раунду переговорів за підсумками зустрічей у Кремлі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу може зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани були скасовані.