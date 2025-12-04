Глава МИД Словакии в ОБСЕ поддержал американские "мирные инициативы"

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар поддержал "мирные инициативы" США, которые призваны урегулировать российско-украинскую войну.

Об этом он сказал во время выступления на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления Бланар заявил, что российско-украинская война должна прекратиться, а также отметил, что "Словакия остается полностью преданной поддержке дипломатического решения".

"Инициатива, возглавляемая США, является единственным активным направлением в мирном процессе, поскольку ни одна другая инициатива не привлекла заинтересованные стороны на самом высоком уровне", – сказал он.

Он акцентировал, что позиция Словакии основывается на уважении к территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, включая ее интеграцию в европейскую структуру", – подчеркнул глава МИД Словакии.

Он также осудил Россию за удары по энергетической инфраструктуре Украины и отметил, что такие действия "не соответствуют" призыву к миру.

"Атаки на электроснабжение, отопление и водоснабжение создают риск, поляризуют базовые услуги и провоцируют гуманитарный кризис. Поэтому энергетическая помощь для защиты и восстановления критической инфраструктуры должна быть нашим приоритетом", – добавил Бланар.

Отметим, накануне он заявил, что конфискация замороженных активов РФ может навредить мирным инициативам США.

Напомним, в Белом доме ранее сообщили, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проинформировали президента его и украинскую сторону о результатах переговоров в Кремле.

А министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что украинская делегация на так называемых "мирных переговорах" получила приглашение в США для раунда переговоров по итогам встреч в Кремле.

