Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на три месяца

Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью до марта 2026 года.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Польши заявило, что положение вступит в силу в пятницу, 5 декабря, и будет действовать до 5 марта 2026 года. Оно касается участка границы протяженностью 78,29 км.

Министерство, обосновывая продление запрета, отметило, что Польша находится в "беспрецедентной ситуации", в которой необходимо принимать нестандартные меры, соответствующие масштабам угрозы.

"Предложенные действия являются следствием не только постоянного миграционного давления, но и связаны с необходимостью обеспечения защиты государственной границы и ее неприкосновенности, безопасности и общественного порядка в пограничной зоне, необходимостью обеспечения безопасности офицеров, государственных служащих, солдат и сотрудников Вооруженных сил Польши, которые выполняют служебные обязанности на государственной границе", – отметило министерство.

По данным Министерства внутренних дел и администрации, с начала сентября пограничная служба зафиксировала более 4,6 тысячи попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

"Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. 14 ноября и с 17 по 19 ноября попыток незаконного пересечения границы не зафиксировано", – сообщило министерство.

Запрет пребывания в определенной зоне пограничной территории, прилегающей к государственной границе с Беларусью, действует с 13 июня 2024 года и распространяется на территорию, прилегающую к польско-белорусской границе.

Как отмечается, на участке длиной 59,24 км ограниченная зона будет охватывать 200 м от линии границы. Однако на участке длиной 15,26 км, расположенном на территории природных заповедников, зона шире и составит примерно 2 км, а на участке длиной примерно 3,79 км ее ширина вглубь страны составит примерно 4 км.

Как правило, запретная зона не включает города и туристические маршруты, чтобы ограничения были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других профессиональных субъектов.

В начале сентября Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на три месяца, срок действия истекает 5 декабря.