В Венгрии хотят усложнить увольнение президента

Депутаты партии "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана подали законопроект, который усложнит парламенту отстранение президента страны от должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Законопроект "Фидес" предоставляет Конституционному суду Венгрии полномочия утверждать или отклонять декларацию о неспособности президента выполнять свои обязанности.

Сейчас это может делать парламент по просьбе президента, правительства или любого законодателя.

В предложении говорится о необходимости защиты от "потенциально ошибочного решения" о признании президента недееспособным, которое, по мнению авторов, может посеять "правовую путаницу" и помешать "демократическому функционированию" государства.

В Венгрии президент, которого избирает парламент на пятилетний срок, выполняет преимущественно церемониальные функции. Однако он может вернуть законы в парламент для повторного рассмотрения или направить их в Конституционный суд для пересмотра, что дает партии Орбана потенциально важного союзника, если она перейдет в оппозицию.

За 15 лет своего пребывания у власти Виктор Орбан заботился о том, чтобы на должность президента Венгрии назначались только лояльные ему люди.

В прошлом году на эту должность избрали экс-судью Конституционного суда Венгрии Томаша Шуйока, выдвинутого "Фидес".

Предшественница Шуйока, Каталин Новак, подала в отставку в феврале 2024 года на фоне скандала: стало известно, что она помиловала мужчину, который покрывал насилие над детьми в одном из детдомов.