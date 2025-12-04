Меланія Трамп каже про повернення в Україну семи дітей, викрадених РФ

Перша леді США Меланія Трамп сказала, що в межах "гуманітарних зусиль" України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Білого дому.

Меланія Трамп сказала, що "високо оцінює лідерство та наполегливу дипломатичну діяльність Росії та України у справі возз'єднання дітей та родин".

"Їхні зусилля з налагодження зв'язків створили реальне середовище для співпраці – основу для оптимізму. Ця співпраця продовжуватиме рухати процес вперед на наступному етапі", – додала вона.

За словами першої леді, вона та її представник "надали гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів, щоб покращити результати ініціативи з возз'єднання" українських дітей.

У результаті "ще семеро дітей – шестеро хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин в Україні", йдеться в повідомленні Білого дому.

У серпні Меланія Трамп написала "листа миру" Владіміру Путіну, в якому сказала йому, що "настав час". Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Після цього перша леді США сказала, що має "відкритий канал спілкування" з Путіним щодо повернення викрадених з України дітей.

Нагадаємо, саме через примусове переміщення дітей з окупованих територій України Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна.