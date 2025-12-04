Мелания Трамп говорит о возвращении в Украину семерых детей, похищенных РФ

Первая леди США Мелания Трамп сказала, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Мелания Трамп сказала, что "высоко ценит лидерство и настойчивую дипломатическую деятельность России и Украины в деле воссоединения детей и семей".

"Их усилия по налаживанию связей создали реальную среду для сотрудничества – основу для оптимизма. Это сотрудничество будет продолжать двигать процесс вперед на следующем этапе", – добавила она.

По словам первой леди, она и ее представитель "оказали гуманитарную помощь от Соединенных Штатов, чтобы улучшить результаты инициативы по воссоединению" украинских детей.

В результате "еще семеро детей – шестеро мальчиков и одна девочка – вернулись в свои семьи в Украине", говорится в сообщении Белого дома.

В августе Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину, в котором сказала ему, что "настало время". Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

После этого первая леди США сказала, что имеет "открытый канал общения" с Путиным по поводу возвращения похищенных из Украины детей.

Напомним, именно из-за принудительного перемещения детей с оккупированных территорий Украины Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина.