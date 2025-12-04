Генерал НАТО закликав готуватися до зростання гібридних загроз

Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що НАТО має бути готовий реагувати на зростаючі гібридні загрози, щоб захистити територію своїх держав-членів,.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Гринкевич наголосив: гібридні загрози є реальною проблемою.

"Я дійсно вважаю, що ми можемо очікувати на їх подальше зростання", – заявив він.

Говорячи про нещодавні інциденти в Європі, Гринкевич зазначив, що деякі з них були необдуманими, а деякі – навмисними. Він зазначив, що важливо встановити, хто стоїть за гібридними інцидентами, і що НАТО знає, що за деякими з них стоїть Росія.

"Ми також думаємо про те, щоб діяти проактивно. Якщо Росія намагається поставити нас перед дилемою, то, можливо, є способи, як ми можемо поставити дилему перед ними", – додав він.

Нагадаємо, 2 грудня російський лідер Владімір Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

А представник Росії Александр Грушко під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні звинуватив держави Заходу у цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з РФ.