Генерал НАТО призвал готовиться к росту гибридных угроз

Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что НАТО должно быть готово реагировать на растущие гибридные угрозы, чтобы защитить территорию своих государств-членов.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Гринкевич подчеркнул: гибридные угрозы являются реальной проблемой.

"Я действительно считаю, что мы можем ожидать их дальнейшего роста", – заявил он.

Говоря о недавних инцидентах в Европе, Гринкевич отметил, что некоторые из них были необдуманными, а некоторые – преднамеренными. Он отметил, что важно установить, кто стоит за гибридными инцидентами, и что НАТО знает, что за некоторыми из них стоит Россия.

"Мы также думаем о том, чтобы действовать проактивно. Если Россия пытается поставить нас перед дилеммой, то, возможно, есть способы, как мы можем поставить дилемму перед ними", – добавил он.

Напомним, 2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".

А представитель России Александр Грушко во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене обвинил государства Запада в целенаправленной подготовке к вооруженному столкновению с РФ.