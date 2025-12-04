У Литві кажуть про відсутність доступних засобів для збиття метеозондів з Білорусі

Начальник Генерального штабу Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що країна не має доступних засобів для збиття метеозондів з Білорусі.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Вайкшнорас заявив, що хоча військові випробовують рішення від вітчизняних та міжнародних виробників, нинішні заходи є або неефективними, або надто дорогими.

"Білоруський режим, підтримуючи контрабандистів, користується тим, що наразі немає чіткої протиотрути від контрабандних балонів", – сказав Вайкшнорас.

Він додав, що прототипи, в тому числі деякі з України, були випробувані в реальних умовах, але поки що виявилися в основному неефективними.

Вайкшнорас наголосив на високій вартості та потенційному ризику використання звичайної зброї, призначеної для винищувачів або дронів, для знищення повітряних куль, попередивши, що це може становити небезпеку для цивільного населення та вичерпати ресурси протиповітряної оборони Литви.

Нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.

Також писали, що міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що з огляду на те, що метеозонди, запущені з території Білорусі, становлять загрозу національній безпеці – реакція НАТО на цю ситуацію є необхідною.