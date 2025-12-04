МЗС Литви: реакція НАТО на дії Білорусі є необхідною

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що з огляду на те, що метеозонди, запущені з території Білорусі, становлять загрозу національній безпеці – реакція НАТО на цю ситуацію є необхідною.

Про це він сказав після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у четвер, 4 грудня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що це навмисна гібридна атака, яка загрожує не тільки безпеці Литви, але й усього регіону.

"Білоруський режим навмисно і свідомо порушує роботу цивільної авіації, спричиняючи хаос у наших суспільствах, шантажуючи і поширюючи дезінформацію. Реакція НАТО на ці дії є необхідною", – акцентував він.

Під час розмови Будріс наголосив, що дії Білорусі з жовтня становлять серйозну загрозу для цивільної авіації в Литві та Європі.

Він підкреслив, що Мінськ не припиняє ці дії і навмисно націлює на аеропорт Вільнюса контрабандні повітряні кулі, щоб порушити його роботу. Він також зазначив, що Білорусь незаконно захопила і утримує на своїй території майно європейських компаній.

На думку Будріса, важлива не тільки солідарність союзників по НАТО, але й конкретні дії з протидії гібридним загрозам, оскільки "ворожі режими випробовують межі Альянсу".

Нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.

Зазначимо, 4 грудня заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні поскаржився на те, що на кордоні з країною "створюються нові загороджувальні споруди", а також – на закриття прикордонних переходів.