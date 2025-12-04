В Литве говорят об отсутствии доступных средств для сбивания метеозондов из Беларуси

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что страна не имеет доступных средств для сбивания метеозондов из Беларуси.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Вайкшнорас заявил, что хотя военные испытывают решения от отечественных и международных производителей, нынешние меры являются либо неэффективными, либо слишком дорогими.

"Белорусский режим, поддерживая контрабандистов, пользуется тем, что пока нет четкого противоядия от контрабандных баллонов", – сказал Вайкшнорас.

Он добавил, что прототипы, в том числе некоторые из Украины, были испытаны в реальных условиях, но пока оказались в основном неэффективными.

Вайкшнорас подчеркнул высокую стоимость и потенциальный риск использования обычного оружия, предназначенного для истребителей или дронов, для уничтожения воздушных шаров, предупредив, что это может представлять опасность для гражданского населения и исчерпать ресурсы противовоздушной обороны Литвы.

Недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

Также писали, что министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис заявил, что, учитывая то, что метеозонды, запущенные с территории Беларуси, представляют угрозу национальной безопасности, реакция НАТО на эту ситуацию является необходимой.