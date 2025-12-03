Литва може ввести надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.

Про це він сказав у середу, 3 грудня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Кондратович сказав, що якщо ситуація із метеозондами не зміниться – Литва розгляне питання, що стосуються безпеки населення та кордону.

"Така пропозиція (про введення надзвичайного стану. – Ред.) була зроблена. Сьогодні ми створили спільну робочу групу і проводимо скоординовані дії, частково впроваджуючи заходи, які були б впроваджені під час надзвичайного стану", – заявив литовський міністр.

Також Кондратович зазначив, що МВС країни також планує проконсультуватися з головою NKVC (Національного центру кризового управління) щодо "можливості або необхідності оголошення надзвичайного стану".

Міністр внутрішніх справ також підкреслив, що на середу, 3 грудня, запланована зустріч з Європейською комісією щодо ситуації з повітряним простором Литви.

Зазначимо, напередодні прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

З жовтня цього року повітряний простір над аеропортами Вільнюса і Каунаса був обмежений понад десять разів через контрабандні повітряні кулі.

Тоді Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою анонсувала підготовку нових санкцій проти Білорусі.

А Європейський Союз закликав Мінськ припинити гібридні атаки проти країн ЄС і звільнити перевізників ЄС, затриманих на білоруській стороні.