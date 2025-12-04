США пригласили Польшу на саммит G20, членом которой она хочет стать

Соединенные Штаты пригласили Польшу принять участие в следующем саммите "Группы двадцати" в Майами, отметив ее пребывание среди 20 крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Notes from Poland.

В заявлении под названием "Америка приветствует новую G20" госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Польша будет приглашена к участию в следующем саммите в статусе гостя.

"Польша, страна, которая когда-то была в ловушке за "железным занавесом", а сейчас входит в 20 крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20", – написал Рубио.

"Успех Польши является доказательством того, что сосредоточение на будущем является лучшим путем, чем сосредоточение на обидах. Это показывает, как партнерство с Соединенными Штатами и американскими компаниями может способствовать взаимному процветанию и росту", – добавил он.

Госсекретарь при этом раскритиковал Южно-Африканскую Республику, которую администрация Трампа обвиняет в "геноциде" белого населения, и сказал, что ее на саммит G20 не пригласят.

Польша в последнее время настойчиво добивалась принятия в "Группу двадцати", особенно после того, как ее экономика в этом году превысила 1 триллион долларов и стала 20-й по величине в мире.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в сентябре говорил, что обсуждал с американскими чиновниками возможность присоединения Польши к G20.