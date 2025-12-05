ЗМІ: європейці застерегли Зеленського щодо поступок Росії без надійних гарантій безпеки США

Днями європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Володимиру Зеленському: не поступайтеся вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів.

Зокрема, європейські лідери порадили своєму українському колезі домогтися від США гарантій безпеки для Києва, перш ніж приймати вимоги Росії, за словами двох європейських дипломатів, обізнаних з ходом переговорів.

Це повідомлення було передано під час телефонної розмови в понеділок між Зеленським і європейськими лідерами, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, повідомили дипломати. Європейські лідери наполягали на першочерговій ролі США в гарантіях безпеки, запропонованих Україні в будь-якій угоді.

У Києві та інших європейських столицях зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не уточнив, що він буде робити, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду і знову нападе на Україну.

Ці попередження, зроблені в останні дні, є ще одним прикладом спроб європейських лідерів втрутитися в мирні переговори, які США проводять, звертаючись безпосередньо до Кремля і Києва, в основному без участі Європи.

За словами дипломатів, під час телефонної розмови в понеділок Макрон сказав, що Вашингтону потрібно передати чітке повідомлення: США повинні чітко пояснити, як вони захищатимуть Україну, перш ніж Київ погодиться на остаточні умови угоди.

Мерц попередив Зеленського, що він повинен бути дуже обережним у найближчі дні, зауваживши, що американці грають в ігри з Україною та європейцями, повідомив один з дипломатів, який брав участь у телефонній розмові.

Про коментарі лідерів раніше повідомляв німецький журнал Der Spiegel.

Наступного дня після розмови Зеленський повторив ці застереження. "Важливо, щоб все було чесно і прозоро. Щоб за спиною України не велись ігри".

Під час останніх телефонних розмов з американськими посадовцями європейські посадовці наголосили, що вони можуть запропонувати Україні чіткі зобов'язання щодо безпеки лише після того, як дізнаються, яку роль США відіграватимуть у підтримці цих планів.

Це питання переслідувало зусилля з узгодження позицій Заходу щодо мирних переговорів протягом усього року, в тому числі під час зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, коли наполягання Зеленського на американських гарантіях безпеки викликало гнів президента Трампа.

Як повідомлялося, у Флориді закінчилась зустріч української переговорної делегації щодо "мирного плану" США та перемовників команди Трампа.

