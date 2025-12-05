СМИ: европейцы предостерегли Зеленского не идти на уступки РФ без надежных гарантий безопасности США

На днях европейские лидеры выразили строгое предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому: не уступайте требованиям России без надежных гарантий безопасности со стороны США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

В частности, европейские лидеры посоветовали своему украинскому коллеге добиться от США гарантий безопасности для Киева, прежде чем принимать требования России, по словам двух европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Это сообщение было передано во время телефонного разговора в понедельник между Зеленским и европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили дипломаты. Европейские лидеры настаивали на первоочередной роли США в гарантиях безопасности, предложенных Украине в любом соглашении.

В Киеве и других европейских столицах растет беспокойство тем, что Вашингтон не уточнил, что он будет делать, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение и снова нападет на Украину.

Эти предупреждения, сделанные в последние дни, являются еще одним примером попыток европейских лидеров вмешаться в мирные переговоры, которые США проводят, обращаясь непосредственно к Кремлю и Киеву, в основном без участия Европы.

По словам дипломатов, во время телефонного разговора в понедельник Макрон сказал, что Вашингтону нужно передать четкое сообщение: США должны четко объяснить, как они будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.

Мерц предупредил Зеленского, что он должен быть очень осторожным в ближайшие дни, отметив, что американцы играют в игры с Украиной и европейцами, сообщил один из дипломатов, участвовавший в телефонном разговоре.

О комментариях лидеров ранее сообщал немецкий журнал Der Spiegel.

На следующий день после разговора Зеленский повторил эти предостережения. "Важно, чтобы все было честно и прозрачно. Чтобы за спиной Украины не велись игры".

Во время последних телефонных разговоров с американскими чиновниками европейские чиновники отметили, что они могут предложить Украине четкие обязательства по безопасности только после того, как узнают, какую роль США будут играть в поддержке этих планов.

Этот вопрос преследовал усилия по согласованию позиций Запада по мирным переговорам в течение всего года, в том числе во время встречи в Овальном кабинете в феврале, когда настаивание Зеленского на американских гарантиях безопасности вызвало гнев президента Трампа.

Как сообщалось, во Флориде закончилась встреча украинской переговорной делегации по "мирному плану" США и переговорщиков команды Трампа.

