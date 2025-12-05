Лидер британских популистов объявил бойкот BBC после спорной фразы в эфире

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что не будет общаться с журналистами общественного вещателя BBC до извинений за спорный вопрос в эфире.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Фарадж заявил, что больше не будет разговаривать с журналистами BBC, пока не получит извинений за эпизод в эфире, где речь шла о нем.

Скандал разгорелся после эфира с ведущей Radio 4 Эммой Барнетт, которая спросила заместителя Фараджа Ричарда Тайса об утверждении, что Фарадж в школьные годы сказал что-то неуместное о Холокосте другому ученику, который был этническим евреем. Ведущая спросила об этом фразой "Давайте поговорим об отношениях вашего лидера Найджела Фараджа с Гитлером в молодые годы".

Тайс в эфире опроверг все обвинения в адрес Фараджа, а он сам после этого заявил, что ждет извинений и до тех пор не будет давать комментариев общественному вещателю.

"Построить вопрос вокруг "отношений лидера Reform UK с Гитлером", как она сделала – это отвратительно настолько, что невозможно представить", – заявил Фарадж.

Он категорически отверг обвинения в антисемитских комментариях в отношении тех, кто учился вместе с ним в Dulwich College, и зачитал письмо от одноклассника-еврея, который высказался в его защиту.

В дополнение он обвинил BBC в "двойных стандартах и двуличии", потому что в 70-е годы, когда Фарадж был юным, в эфирах, мол, еще был приемлем юмор, который сейчас назвали бы гомофобным и расистским, и привел в качестве примера программы "Are You Being Served," "It Ain’t Half Hot Mum".

"Я хочу извинений от BBC за буквально все, что вы делали в 1970-1980 годах", – заявил Найджел Фарадж.

Напомним, в мае 2025 года "Партия реформ" Найджела Фараджа с преимуществом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Великобритании.

По итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в февральском опросе впервые возглавила рейтинг популярности.