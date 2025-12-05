Перемовник Кремля висміяв Мерца після публікацій ЗМІ про розмову євролідерів

Перемовник Кремля Кіріл Дмітрієв, що представляє Росію у взаємодіях зі США щодо "мирного плану", глузливо прокоментував цитовані у ЗМІ слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у злитій розмові європейських лідерів.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X, поширивши одну з новин про зміст конфіденційної розмови.

Дмітрієв зачепився за фразу, яку нібито сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру – і з вами, і з нами" (Україною і Європою).

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", – написав перемовник Кремля.

Нагадаємо, йдеться про транскрипт телефонної розмови, отриманий Spiegel, за участі євролідерів, генсека НАТО і Зеленського. Лідери Франції та Німеччини, згідно з ним, висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.