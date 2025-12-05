Переговорщик Кремля высмеял Мерца после публикаций СМИ о разговоре евролидеров

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, представляющий Россию во взаимодействиях с США по "мирному плану", насмешливо прокомментировал цитируемые в СМИ слова канцлера Германии Фридриха Мерца в слитом разговоре европейских лидеров.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X, распространив одну из новостей о содержании конфиденциального разговора.

Дмитриев зацепился за фразу, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что "они ведут игру – и с вами, и с нами" (Украиной и Европой).

"Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, да вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью", – написал переговорщик Кремля.

Напомним, речь идет о транскрипте телефонного разговора, полученном Spiegel, с участием евролидеров, генсека НАТО и Зеленского. Лидеры Франции и Германии, согласно ему, выражали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем относительно потенциального мирного соглашения.

По информации американского WSJ, европейские лидеры в нем также предостерегли Зеленского от уступок России без надежных гарантий безопасности США.

