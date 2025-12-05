Более 11 млн человек посетили Нотр-Дам за первый год после реставрации

Всемирно известный Собор Парижской Богоматери принял более 11 миллионов посетителей за год, с тех пор как возобновил работу после разрушительного пожара и пятилетней реставрации.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Более 11 миллионов посетителей со всего мира побывали в Нотр-Даме с 7 декабря 2024 года, когда его торжественно открыли после реставрации, с участием десятков лидеров государств.

Этот показатель посещаемости оказался выше, чем до пожара 2019 года.

Попасть в собор можно с или без предварительной резервации и бесплатно – несмотря на то, что в Министерстве культуры думали о введении обязательного взноса, в парижской епархии отвергли идею, из соображений, что храм должен быть без условий доступен для желающих попасть в него.

Однако на фоне большого наплыва посетителей в Нотр-Даме думают об определенном регулировании доступа, особенно в часы служб.

Хотя открытие собора состоялось в декабре 2024 года, его башни открылись на полгода позже – в сентябре 2025.