ЗМІ: Британія пропонує розморозити 8 млрд фунтів росактивів для допомоги Україні

В уряді Британії пропонують розморозити 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених у країні російських активів для допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Поряд з 8 мільярдами фунтів стерлінгів від Великої Британії, ЄС прагне розблокувати 90 мільярдів євро російських активів, які він утримує, головним чином у Бельгії, де розташована компанія Euroclear, що займається зберіганням цінних паперів. Однак бельгійський уряд виступає проти переказу коштів Україні через побоювання, що він стане юридично відповідальним за суму, яка дорівнює третині його річного ВВП.

Глава МЗС Британії Іветт Купер, разом із Францією, Німеччиною та Європейською комісією, наполягає на зміні підходу, заявляючи, що країнам життєво важливо діяти спільно. Джерело в британському уряді повідомило, що точний механізм розблокування 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, що знаходяться у Британії, та передачі їх Україні ще не визначений.

"Нам потрібен скоординований план використання цих російських суверенних активів, щоб не тільки підтримати Україну в короткостроковій перспективі, але й донести це потужне послання до Росії", – сказала Купер.

Прибутки від заморожених активів вже були використані для фінансування України. Новий план полягає у використанні "касових залишків" для фінансування Києва за допомогою "репараційного кредиту" на 2026 і 2027 роки.

Альтернативою є пошук британськими та європейськими платниками податків коштів для покриття дефіциту бюджету України в розмірі 137 млрд євро протягом наступних двох років в умовах, коли витрати урядів на запозичення стрімко зростають, а бюджетний дефіцит в Європі збільшується.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 грудня Єврокомісія оголосила два рішення, які дозволять закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках: "репараційна позика" на базі заморожених активів Росії та спільні запозичення ЄС на зовнішніх ринках.

Того ж дня, ще до оголошення нової пропозиції Єврокомісією міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона є категорично неприйнятною.