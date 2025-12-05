СМИ: Британия предлагает разморозить 8 млрд фунтов росактивов для помощи Украине

В правительстве Великобритании предлагают разморозить 8 млрд фунтов стерлингов замороженных в стране российских активов для помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Наряду с 8 млрд фунтов стерлингов от Великобритании, ЕС стремится разблокировать 90 млрд евро российских активов, которые он удерживает, главным образом в Бельгии, где расположена компания Euroclear, занимающаяся хранением ценных бумаг. Однако бельгийское правительство выступает против перевода средств Украине из-за опасений, что оно станет юридически ответственным за сумму, равную трети его годового ВВП.

Глава МИД Британии Иветт Купер, вместе с Францией, Германией и Европейской комиссией, настаивает на изменении подхода, заявляя, что странам жизненно важно действовать сообща. Источник в британском правительстве сообщил, что точный механизм разблокирования 8 млрд фунтов стерлингов российских активов, находящихся в Британии, и передачи их Украине еще не определен.

"Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести это мощное послание к России", – сказала Купер.

Прибыли от замороженных активов уже были использованы для финансирования Украины. Новый план заключается в использовании "кассовых остатков" для финансирования Киева с помощью "репарационного кредита" на 2026 и 2027 годы.

Альтернативой является поиск британскими и европейскими налогоплательщиками средств для покрытия дефицита бюджета Украины в размере 137 млрд евро в течение следующих двух лет в условиях, когда расходы правительств на заимствования стремительно растут, а бюджетный дефицит в Европе увеличивается.

Как сообщала "Европейская правда", 3 декабря Еврокомиссия объявила два решения, которые позволят закрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах: "репарационный заем" на базе замороженных активов России и совместные заимствования ЕС на внешних рынках.

В тот же день, еще до объявления нового предложения Еврокомиссией министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что оно категорически неприемлемо.