У парламенті Греції схвалили закупівлю артилерійських систем в Ізраїлі

У парламенті Греції у четвер ввечері схвалили придбання 36 ракетних артилерійських систем PULS з Ізраїлю на суму близько 650 млн євро.

Про це повідомило агентство Reuters з посилання на власні джерела, пише "Європейська правда".

Греція планує до 2036 року витратити близько 28 млрд євро на модернізацію своїх збройних сил, оскільки вона намагається не відставати від свого історичного суперника Туреччини.

"На закритому засіданні комітет парламенту з питань оборони схвалив придбання PULS", – повідомив агентству високопосадовець, обізнаний з цим питанням.

Другий посадовець підтвердив схвалення комітету, додавши, що вартість угоди складе близько 650-700 млн євро.

Греція та Ізраїль мають міцні економічні та дипломатичні зв'язки, провели кілька спільних навчань за останні роки та керують центром повітряної підготовки на півдні Греції.

Греція також веде переговори з Ізраїлем про розробку протиповітряної та протиракетної оборони вартістю 3 млрд євро.

Система PULS, виготовлена ізраїльською компанією Elbit, має дальність дії до 300 км і допоможе захистити північно-східний кордон Греції з Туреччиною та грецькі острови в Егейському морі, заявили посадовці.

Угода також передбачає виробництво компонентів у Греції.

Греція в рамках масштабної модернізації своїх збройних сил планує створити систему оборони "Щит Ахіллеса", яка працюватиме на п’яти рівнях.

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.