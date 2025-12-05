В парламенте Греции одобрили закупку артиллерийских систем в Израиле

В парламенте Греции в четверг вечером одобрили приобретение 36 ракетных артиллерийских систем PULS из Израиля на сумму около 650 млн евро.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Греция планирует до 2036 года потратить около 28 млрд евро на модернизацию своих вооруженных сил, поскольку она пытается не отставать от своего исторического соперника Турции.

"На закрытом заседании комитет парламента по вопросам обороны одобрил приобретение PULS", – сообщил агентству высокопоставленный чиновник, знакомый с этим вопросом.

Второй чиновник подтвердил одобрение комитета, добавив, что стоимость сделки составит около 650-700 млн евро.

Греция и Израиль имеют прочные экономические и дипломатические связи, провели несколько совместных учений за последние годы и руководят центром воздушной подготовки на юге Греции.

Греция также ведет переговоры с Израилем о разработке противовоздушной и противоракетной обороны стоимостью 3 млрд евро.

Система PULS, изготовленная израильской компанией Elbit, имеет дальность действия до 300 км и поможет защитить северо-восточную границу Греции с Турцией и греческие острова в Эгейском море, заявили чиновники.

Соглашение также предусматривает производство компонентов в Греции.

Греция в рамках масштабной модернизации своих вооруженных сил планирует создать систему обороны "Щит Ахиллеса", которая будет работать на пяти уровнях.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.