У Франції відзвітували про масштабні рейди у в'язницях: вилучили сотні заборонених предметів

У Франції після двох тижнів "тотальних обшуків" у місцях позбавлення волі вилучили сотні заборонених предметів.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр юстиції Жеральд Дарманен.

Міністр повідомив, що за останні два тижні обшуки, в процесі яких перевіряли речі у кожній камері, відбулись у 26 пенітенціарних закладах із запланованих 100.

В ув’язнених конфіскували всього 600 предметів, які заборонено мати згідно з режимом – у тому числі понад 400 мобільних телефонів та "багато кілограмів наркотиків".

Минулого року в ув’язнених під час таких обшуків виявили близько 70 тисяч електронних пристроїв, яких вони не мали права мати у в’язниці.

Раніше Дарманен оголосив, що запропонує посилити режим у в’язниці для наркоторговців до того рівня, як для терористів.

Навесні 2025 року відбулась серія нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах.

В уряді тоді припустили, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.