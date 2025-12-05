Во Франции отчитались о масштабных рейдах в тюрьмах: изъяли сотни запрещенных предметов

Во Франции после двух недель "тотальных обысков" в местах лишения свободы изъяли сотни запрещенных предметов.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр юстиции Жеральд Дарманен.

Министр сообщил, что за последние две недели обыски, в процессе которых проверяли вещи в каждой камере, состоялись в 26 пенитенциарных учреждениях из запланированных 100.

У заключенных конфисковали всего 600 предметов, которые запрещено иметь согласно режиму – в том числе более 400 мобильных телефонов и "много килограммов наркотиков".

В прошлом году у заключенных во время таких обысков обнаружили около 70 тысяч электронных устройств, которых они не имели права иметь в тюрьме.

Ранее Дарманен объявил, что предложит ужесточить режим в тюрьме для наркоторговцев до того уровня, как для террористов.

Весной 2025 года состоялась серия нападений на французские тюрьмы или уничтожение авто работников в нескольких городах.

В правительстве тогда предположили, что за волной нападений стоят наркоторговцы.