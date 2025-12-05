Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин

Військовослужбовці флоту Франції у четвер відкрили вогонь по безпілотниках, які виявили над місцем розташування французьких атомних підводних човнів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Le Monde.

П'ять безпілотників було виявлено у четвер увечері над базою підводних човнів Іль-Лонг у Бретані, на заході Франції, повідомила жандармерія.

Це стратегічний військовий об'єкт, де розташовані підводні човни з балістичними ракетами. У цій зоні діє заборона на прольоти дронів.

Було розгорнуто систему протидії дронам і пошукові заходи. Військовослужбовці, відповідальні за охорону бази, здійснили кілька пострілів проти дронів. Не відомо, чи якісь із них було збито.

База Іль-Лонг забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких підводних атомних човнів, принаймні один із яких постійно перебуває в морі для підтримання ядерного стримування.

За повідомленнями французьких ЗМІ, дрони вже були помічені в цьому районі минулого місяця, хоча й не безпосередньо над базою.

Цей інцидент відбувся після серії нещодавніх вторгнень дронів у повітряний простір НАТО, коли безпілотні літальні апарати протягом останніх місяців літали навколо важливих військових об'єктів та цивільної інфраструктури по всій Європі, зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії та Норвегії.

Зокрема, німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.