Спецслужбы Латвии задержали пророссийскую активистку, финансировавшую армию РФ

Служба госбезопасности Латвии задержала женщину, которая, как утверждается, перевела средства на поддержку российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Согласно информации латвийской спецслужбы, 25 ноября служба возбудила уголовное дело против женщины по "подозрению в финансировании вооруженного конфликта, происходящего за пределами территории Латвии".

По данным спецслужб, женщина откликнулась на предложение контактного лица в России с просьбой предоставить финансовые ресурсы российской армии в войне против Украины для закупки радиоэлектронной техники. Также выяснилось, что средства были переведены лицам в России.

2 декабря СГБ провела уголовно-процессуальные действия на двух объектах в Резекне и Прейльском крае, связанных с этим лицом. Содержание носителей информации, изъятых во время обысков, в настоящее время расследуется.

В интересах расследования более подробных комментариев Служба госбезопасности по этому делу не предоставляет.

Местные СМИ сообщили, что речь идет о Полине Камлевой – члене партии "Русский союз Латвии". Она была задержана 2 декабря и сейчас находится под стражей в целях безопасности.

Недавно во Франции правоохранители в рамках расследования деятельности французско-российской ассоциации арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России и содействии ее военной пропаганде.

А в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.