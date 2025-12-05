Глава МИД Германии отверг "внешние советы" США после обнародования стратегии нацбезопасности
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против некоторых элементов новой стратегии национальной безопасности, предложенной Белым домом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
В документе США изложено мировоззрение президента Дональда Трампа "Америка превыше всего". Он сигнализирует об отходе от традиционной глобальной роли Вашингтона в пользу большего внимания к Латинской Америке и миграции и содержит резкую критику давних союзников в Европе.
В документе указано, что США будут поддерживать деятелей и политические партии, которые выступают против политических позиций ЕС, в частности по миграции.
Выступая в Берлине вместе с главой МИД Исландии, Вадефуль заявил, что Берлин не нуждается во внешних лекциях о свободе выражения мнений или организации демократических обществ. Он добавил, что такие вопросы регулируются конституционным порядком Германии.
"Мы считаем, что в будущем сможем обсуждать и дискутировать эти вопросы самостоятельно и не будем нуждаться во внешних советах", – сказал Вадефуль.
В то же время Вадефуль отметил, что США были и останутся "нашим важнейшим союзником в альянсе (НАТО). Однако этот альянс сосредоточен на решении вопросов политики безопасности".
Министр подчеркнул, что вопросы свободы выражения взглядов или организации свободных обществ не входят в компетенцию Альянса.
Напомним, 4 декабря США опубликовали новую стратегию национальной безопасности, в которой отмечено стремление к тому, чтобы НАТО не воспринимался как "постоянно расширяющийся альянс".
Также в США допускают, что Германия в будущем может взять на себя командование силами НАТО в Европе.