Україна відкрила генконсульство у словацькому Пряшеві

У словацькому місті Пряшів, що на сході країни, 5 грудня відкрили генеральне консульство України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На церемонію відкриття прибули міністри закордонних справ України та Словаччини Андрій Сибіга і Юрай Бланар. Вони спільно символічно відкрили таблицю на фасаді консульства.

фото: TASR

Під час церемонії відкриття глава МЗС України назвав подію "історичною".

"Це не просто про відкриття чергової консульської установи, а це про створення нових можливостей для розвитку двосторонніх відносин між нашими країнами, нових можливостей для посилення опіки над українцями, які знайшли свої другі домівки в цьому прекрасному регіоні", – заявив міністр.

Сибіга відзначив, що на сьогодні у регіоні проживає близько 40 тисяч українців, а для України як держави є "пріоритетним забезпечення прав співвітчизників за кордоном".

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар напередодні підтримав "мирні ініціативи" США, які покликані врегулювати російсько-українську війну.

Зазначимо, перед цим він заявив, що конфіскація заморожених активів РФ може зашкодити мирним ініціативам США.