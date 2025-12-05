Украина открыла генконсульство в словацком Прешове
Новости — Пятница, 5 декабря 2025, 16:45 —
В словацком городе Прешов, что на востоке страны, 5 декабря открыли генеральное консульство Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На церемонию открытия прибыли министры иностранных дел Украины и Словакии Андрей Сибига и Юрай Бланар. Они совместно символически открыли табличку на фасаде консульства.
Во время церемонии открытия глава МИД Украины назвал событие "историческим".
"Это не просто об открытии очередного консульского учреждения, это о создании новых возможностей для развития двусторонних отношений между нашими странами, новых возможностей для усиления опеки над украинцами, которые нашли свой второй дом в этом прекрасном регионе", – заявил министр.
Сибига отметил, что на сегодня в регионе проживает около 40 тысяч украинцев, а для Украины как государства является "приоритетным обеспечение прав соотечественников за рубежом".
Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне поддержал "мирные инициативы" США, которые призваны урегулировать российско-украинскую войну.
Отметим, перед этим он заявил, что конфискация замороженных активов РФ может повредить мирным инициативам США.