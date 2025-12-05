В Греции полиция применила слезоточивый газ против фермеров, пытавшихся блокировать аэропорт

В Греции в пятницу полиция в бронежилетах применила слезоточивый газ против фермеров, которые пытались заблокировать главную подъездную дорогу к международному аэропорту в Салониках – второго по величине города в стране – на фоне эскалации протестов из-за задержек в выплате сельскохозяйственных субсидий, финансируемых ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Разъяренные фермеры расставили тысячи тракторов и других сельскохозяйственных транспортных средств на пограничных переходах и ключевых точках вдоль автомагистралей по всей стране, периодически останавливая движение и угрожая полностью заблокировать дороги, а также аэропорты и порты.

Полиция принимает меры для объезда блокад в нескольких районах северной и центральной Греции.

Между тем фермерские блокпосты на северных границах страны с Болгарией, Турцией и Северной Македонией уже препятствуют движению грузовых автомобилей, что вызывает пробки грузового транспорта.

Около 200-300 фермеров с более 100 тракторами заблокировали одну из дорог вблизи аэропорта в северном городе Салоники.

Небольшая группа использовала тракторы, чтобы прорвать полицейский кордон и заблокировать главную подъездную дорогу к аэропорту, что помешало бы пассажирам въезжать или выезжать.

Михалис Хрисохоидис, министр общественного порядка, заявил на этой неделе, что правительство остается открытым для переговоров с лидерами протеста, но предупредил, что не будет терпеть закрытия основных транспортных узлов.

Протесты связаны с задержкой выплат субсидий Европейского Союза на фоне расследования коррупционного скандала, затрагивающего аграрный сектор.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

Правительство, которое пообещало прозрачность, признало, что первый транш субсидий ЕС меньше, чем в прошлом году, и что более 40 тысяч заявок фермеров находятся на проверке.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.