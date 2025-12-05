Премьер Ирландии подтвердил инцидент с дронами во время визита Зеленского

Ирландский премьер-министр Михол Мартин в пятницу сказал, что проинформирован об инциденте с пролетом неустановленных дронов в ночь прибытия в Ирландию Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.

Во время выступления на заседании Британско-ирландского совета в Уэльсе, премьер Ирландии заявил, что в конце декабря состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят инцидент с дронами.

"Достаточно сказать, что с начала войны в Украине наблюдается повышенная активность в сфере кибербезопасности, что касается морских вопросов и дронов", – сказал он.

Ирландский премьер-министр также сказал, что операция по обеспечению безопасности во время визита Зеленского в Ирландию на этой неделе прошла "особенно хорошо". Ее проанализируют в контексте противодействия дронам, добавил Мартин.

В то же время он отказался говорить, причастна ли к инциденту Россия, сказав, что воздержится от комментариев, "пока не будет проведен полный анализ".

СМИ ранее сообщили, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, когда тот приземлялся в аэропорту Дублина.

Эти же дроны также шпионили за военным кораблем Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина.

Напомним, в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Ирландию между двумя странами была подписана дорожная карта партнерства на следующие 5 лет.

В 2024 году в Норвегии судили мужчину, который запускал дрон во время визита Зеленского в эту страну.