В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после окончания войны

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз не вернется к закупкам российской нефти и газа даже после окончания развязанной РФ войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Йоргенсен назвал запрет на российский трубопроводный газ и СПГ "точкой невозврата" для ЕС.

"Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Соглашение будет действовать даже после мирного соглашения между Россией и Украиной. Мы не должны повторять ошибку, снова попав в зависимость от российского газа", – добавил он.

В этом контексте еврокомиссар напомнил о скачке цен на энергоносители, который потряс европейскую экономику после февраля 2022 года.

Он также выразил сожаление по поводу реакции Венгрии: Будапешт заявил, что будет оспаривать предложение Еврокомиссии.

"Я не очень понимаю эти страны (Венгрию и Словакию). Я считаю, что мы должны бок о бок выступить против Путина, чтобы помочь нашим друзьям в Украине", – сказал еврокомиссар, отметив, что Еврокомиссия готова помочь всем странам ЕС, которым угрожают перебои с поставками энергоносителей.

Йоргенсен также рассказал о трудностях, с которыми столкнулись евродепутаты во время тяжелых дебатов. Законопроект пришлось принимать как торговую процедуру, а не как санкцию, поскольку по этому вопросу не было единодушия, а санкции должны быть единогласно одобрены всеми 27 странами ЕС.

"Реализация будет происходить постепенно и таким образом, чтобы не иметь негативных последствий", – сказал Йоргенсен.

Как сообщала "ЕП", во вторник, 2 декабря, председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Евросоюз в настоящее время ежемесячно платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро, однако намерен уменьшить эту цифру до нуля.

Европейская комиссия в начале следующего года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в ЕС.