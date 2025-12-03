Єврокомісія представить пропозицію про заборону імпорту всієї нафти РФ на початку року 

Європейська комісія на початку наступного року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до ЄС.

Про це у середу оголосив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, пише "Європейська правда".

Йоргенсен розкривав деталі того, як та коли ЄС планує повністю відмовитись від російського газу, та повідомив, що блок також націлений на заборону решти імпорту російської нафти до ЄС.

"На початку наступного року ми подамо законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти. Ми маємо зробити це якомога швидше, не пізніше кінця 2027 року", – оголосив єврокомісар.

Iмпорт газу та нафти з Росії до ЄС за останні роки значно скоротився. Iмпорт нафти впав до рівня нижче 3% у 2025 році завдяки чинному режиму санкцій. Російський газ все ще становить приблизно 13% імпорту ЄС у 2025 році.

Як повідомляла "ЄП", у вівторок, 2 грудня, головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Євросоюз нині щомісяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро, проте має намір зменшити цю цифру до нуля.

Кремль вирішив налякати Європу наслідками через відмову від російських нафти і газу.