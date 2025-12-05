Сибіга розповів про "плідну" зустріч зі своїм словацьким колегою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який наразі перебуває у словацькому місті Пряшів, провів зустріч зі своїм колегою зі Словаччини Юраєм Бланаром.

Про це Сибіга написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільник українського зовнішньополітичного відомства охарактеризував зустріч з Бланаром як "плідну".

Сибіга розповів своєму колезі про ситуацію на полі бою, удари Росії по енергетичній системі та останні події в рамках мирних зусиль.

"Ми відзначили активний діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Фіцо, а також позитивні результати нещодавнього засідання спільної міжурядової комісії", – зазначив він.

За словами міністра, відносини Словаччини й України "мають позитивну динаміку".

"Ми вдячні Словаччині за підтримку нашого енергетичного сектору на суму 500 000 євро та прогрес у створенні двомовної української школи в Братиславі. Ми цінуємо послідовну підтримку Словаччиною суверенітету України та нашого шляху до членства в ЄС", – додав він.

Сибіга також сказав, що розраховує "на сильний голос Словаччини за справедливий і сталий мир та подальші санкції проти Росії".

"Я також підкреслив важливість рішення про можливість повного використання заморожених російських активів для підтримки України. Разом ми зміцнюємо обидві наші країни, регіональну безпеку та наше європейське майбутнє", – резюмував він.

Повідомляли також, що у Пряшеві Сибіга разом з Бланаром відкрили генеральне консульство України.

Також Бланар напередодні підтримав "мирні ініціативи" США, які покликані врегулювати російсько-українську війну.

Зазначимо, перед цим він заявив, що конфіскація заморожених активів РФ може зашкодити мирним ініціативам США.