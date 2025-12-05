Сибига рассказал о "плодотворной" встрече со своим словацким коллегой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который сейчас находится в словацком городе Пряшев, провел встречу со своим коллегой из Словакии Юраем Бланаром.

Об этом Сибига написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского внешнеполитического ведомства охарактеризовал встречу с Бланаром как "плодотворную".

Сибига рассказал своему коллеге о ситуации на поле боя, ударах России по энергетической системе и последних событиях в рамках мирных усилий.

"Мы отметили активный диалог между президентом Зеленским и премьер-министром Фицо, а также положительные результаты недавнего заседания совместной межправительственной комиссии", – отметил он.

По словам министра, отношения Словакии и Украины "имеют положительную динамику".

"Мы благодарны Словакии за поддержку нашего энергетического сектора на сумму 500 000 евро и прогресс в создании двуязычной украинской школы в Братиславе. Мы ценим последовательную поддержку Словакией суверенитета Украины и нашего пути к членству в ЕС", – добавил он.

Сибига также сказал, что рассчитывает "на сильный голос Словакии за справедливый и устойчивый мир и дальнейшие санкции против России".

"Я также подчеркнул важность решения о возможности полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Вместе мы укрепляем обе наши страны, региональную безопасность и наше европейское будущее", – резюмировал он.

Сообщалось также, что в Пряшеве Сибига вместе с Бланаром открыли генеральное консульство Украины.

Также Бланар накануне поддержал "мирные инициативы" США, призванные урегулировать российско-украинскую войну.

Отметим, перед этим он заявил, что конфискация замороженных активов РФ может навредить мирным инициативам США.